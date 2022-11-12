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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع دولة عربية حول قرض بـ 83 مليون دولار

الاقتصادي الموريتاني سيكون ضمن أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2023

دبي - العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي، الجمعة إنه وافق بصورة مبدئية على صفقة دعم مالي لموريتانيا تبلغ قيمته حوالي 82.75 مليون دولار، وفق رويترز.

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد الموريتاني سيكون ضمن أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2023.

وبعد أن احتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية الأسرع نمواً خلال عام 2022، بنمو متوقع 9.3%، تلته السعودية كأسرع الدول نمواً داخل مجموعة العشرين بنمو 7.6%، تغير وضع القائمة تماماً للعام المقبل.

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وكشف التقرير أن ليبيا والتي من المتوقع أن تحقق انكماشا بواقع 18.5% خلال 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي، ستكون الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول العربية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمواً بنسبة 17.9% خلال 2023.

وحلت جيبوتي في المركز الثاني بنمو متوقع 5% لعام 2023، مقابل نمو 3.6% للعام 2022، تلتها موريتانيا في المركز الثالث بمعدل نمو متوقع 4.8% لعام 2023، و4% فقط للعام الجاري.

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