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الخارجية الروسية (شترستوك)
الخارجية الروسية (شترستوك)

روسيا: سنبلغ مجموعة العشرين أن العقوبات الغربية سبب أزمة الغذاء

الخارجية الروسية قالت إنها ستدعو إلى التركيز على أزمة الغذاء العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ستدعو مجموعة العشرين إلى التركيز على أزمة الغذاء العالمية

وأضافت "سنبلغ مجموعة العشرين أن العقوبات الغربية سبب أزمة الغذاء".

وأشارت إلى إنها ستدعو مجموعة العشرين إلى تجنب الحديث عن الأمن والتركيز على الاقتصاد.

وتعتبر تصريحات وزارة الخارجية الروسية الأولى بعد أن كتبت صحيفة "Telegraph" أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد بـ "انتقاد" روسيا في اجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله: "لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين".

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