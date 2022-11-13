أميركا و الصين
الخزانة الأميركية: سنطالب الصين بتخفيف قيود كورونا لضبط الأسواق العالمية
الصين خففت قيود كوفيد جزئياً
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قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأحد، إنها ستطالب الصين بتخفيف قيود كورونا لضبط الأسواق العالمية.
كانت الصين قد خففت قيود كوفيد جزئياً، ما عزز الآمال في تعافي الطلب لدى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
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إذ بقي الطلب الصيني في موقف صعب نتيجة قيود التنقل المرتبطة بتفشي فيروس "كوفيد-19".
تم تداول كافة السلع الأساسية المهمة تقريباً مرتفعة في أعقاب اتخاذ الصين إجراء يحدّ من الوقت الذي يتعين أن يمضيه المسافرون والمخالطون المقربون للأشخاص المصابين بالحجر الصحي، وهو تغير مهم لسياسة "صفر كوفيد".
وفي سياق آخر، حثت وزارة الخزانة الأميركية، الحكومات الأوروبية على تقديم دعم مالي قوي لأوكرانيا.
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