اقتصاد الصين
الصين تحث المؤسسات المالية على زيادة دعم مطوري العقارات
منها تمديد سداد القروض
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قال مصدران مطلعان اليوم الأحد، إن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من المؤسسات المالية تقديم المزيد من الدعم لمطوري العقارات لتعزيز القطاع.
وتناول إشعار للمؤسسات من بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية 16 خطوة، مثل تمديد سداد القروض، في دفعة كبيرة لتخفيف أزمة السيولة الكبيرة منذ صيف عام 2020.
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ولم يرد بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
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