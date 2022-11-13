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اقتصاد السعودية

المنافسة السعودية تصدر الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن

الدليل يستهدف إجراءات التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الأحد، عن إصدار الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن"، لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام وما يترتب على ذلك من قبلهم من واجبات الامتثال له.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على "تويتر"، أن الدليل يستهدف إيضاح نهج الهيئة المبني على نظام المنافسة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن.

وذكرت أن الدليل يوضح سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة أو مجموعة منشآت، مركزا مهيمنا في السوق المعني أو جزء منه، وآليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة الذي قد يشكل انتهاكا لنظام المنافسة.

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ويبين الدليل الإعفاءات التي قد تنطبق بموجب نظام المنافسة بحق المنشآت المعنية، والإجراءات العامة التي تتبعها الهيئة فيما يتعلق بسلوكيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحتمل وقوعها.

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