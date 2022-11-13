اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في السودان (رويترز)
الخرطوم (رويترز
تضخم

انخفاض معدل التضخم في السودان إلى 102.6% خلال أكتوبر

الخرطوم - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر جهاز الإحصاء في السودان في بيان اليوم الأحد أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر/تشرين الأول من 107%، في سبتمبر/أيلول.

كانت أرقام التضخم السنوي في السودان قد تراجعت إلى 107% في سبتمبر/أيلول، من 117.42% في أغسطس/ آب.

وبلغت معدلات التضخم السنوي 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو.

وزير المالية: الحكومة السودانية تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي اقتصاد اقتصاد السودان وزير المالية: الحكومة السودانية تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر 2021 والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

وكان السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

وخفضت وزارة الطاقة السودانية، أسعار البنزين منذ بداية الشهر الحالي من 700 جنيه سوداني إلى 522 جنيها (0.9235 دولار) للتر.

كما انخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف من 687 جنيها سودانيا إلى 672 جنيها للتر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط