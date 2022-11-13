انطلاق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة غداً

تنطلق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة يوم غدٍ، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

وسيناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.

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وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن منتدى الرياض الاقتصادي نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح العجلان أن المؤتمر يستهدف دراسة أفضل الوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، كما أولى المرأة السعودية الاهتمام بتطوير وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصاديّ خالد بن سليمان الراجحي، إن الدورة العاشرة ستتناول 4 دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار.

وأشار الراجحي أن المنتدي سيناقش أيضا دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد)، إلى جانب دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.