تراجع السيولة المحلية في الكويت إلى 1.97 مليار دينار خلال سبتمبر

تراجع النقد المتداول في الكويت (السيولة المحلية) خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.1% وبقيمة 2.3 مليون دينار من 1.979 مليار دينار في شهر أغسطس الماضي إلى 1.977 مليار دينار سبتمبر، كما انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 4.5% وبقيمة 94.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.071 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي عن شهر سبتمبر، هبط النقد المتداول بفئاته المختلفة على أساس سنوي بنسبة 5.2% وبنحو 109.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع المعروض من النقد في نهاية سبتمبر 2021 والبالغ 2.086 مليار دينار.

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وينقسم النقد المتداول إلى أوراق النقد والمسكوكات وحسب بيانات بنك الكويت المركزي فقد تراجعت أوراق النقد على أساس سنوي بنسبة 5.3% وبقيمة 110.2 مليون دينار من 2.056 مليار دينار في سبتمبر 2021 إلى 1.946 مليار دينار في سبتمبر الماضي، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.

كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.12% وبقيمة 2.4 مليون دينار، بعد أن كان 1.948 مليار دينار في أغسطس، كما هبطت من بداية السنة بنسبة 4.6% وبقيمة 94.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.041 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.

في المقابل استقر قيمة المعروض من المسكوكات عند مستوى 31.046 مليون دينار، لتحقق نمواً بنسبة 1.94% وبقيمة 592 ألف دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 30.454 مليون دينار في سبتمبر 2021.