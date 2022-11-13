سعر الجنيه في مصر يستقر مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو والإسترليني

واصل سعر الدولار في مصر الحفاظ على حالة الاستقرار والهدوء مقابل الجنيه في مطلع تعاملات اليوم الأحد، فيما تراجعت العملة المصرية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وذلك في أول تعاملات بعد إعلان بيانات التضخم.

وقال البنك المركزي، الخميس الماضي، إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 من 18% في سبتمبر 2021، مضيفا أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 3% في أكتوبر 2022، مقابل معدل شهري 2.1% في أكتوبر 2021، ومعدل شهري 1.6% في سبتمبر 2022.

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وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه مستوى 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع. وكان أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك قناة السويس عند مستوى 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لدى البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الإفريقي سجلت الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 24.36 جنيه للشراء، مقابل 24.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري، مستوى 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين 50 إلى 80 قرشاً سواء في الشراء أو البيع في البنوك المصرية. ففي البنك الاهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 24.73 جنيه للشراء، و25.27 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي - مصر، سجلت العملة الأوروبية مستوى 24.79 جنيه للشراء، و25.32 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الجنيه الإسترلينى في بداية تعاملات الأسبوع بما يتراوح ما بين 70 إلى 90 قرشاً، سواء بالنسبة للشراء أو البيع في البنوك المصرية. في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 28.35 جنيه للشراء، و28.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 27.75 جنيه للشراء، و27.85 جنيه للبيع.

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عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع. أيضاً، فقد صعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 76.30 جنيه للشراء، و79.49 جنيه للبيع.

وقبل أيام، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.

وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".

ورجحت "فيتش"، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.

وأشارت، إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل نحو 35 مليار دولار في مارس ونحو 40 مليار دولار في فبراير، ورغم استقرارها في الأشهر الأخيرة، لكن معدل تغطيتها للمدفوعات الخارجية الجارية أقل من متوسط تغطية أقرانها أصحاب التصنيف نفسه عند 4 أشهر.