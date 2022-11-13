سلطنة عمان تحقق نموا في الناتج المحلي 30% بالربع الثاني من 2022
52.99 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية زاد 30.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 20.4 مليار ريال (52.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021.
وأضافت بيانات المركز الوطني للإحصاء، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بالربع الثاني من عام 2022 يعود إلى ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية بنسبة 75.3% والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 13.4%.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلةً نحو 7.8 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 82%، لتصل إلى 6.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 39.8%.
كانت ميزانية سلطنة عُمان سجلت فائضا قدره 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، مقارنة بعجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال فترة المقارنة قبل عام.
وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية.
-
خبير للعربية: أرقام التضخم في أميركا ستواصل انخفاضها حتى نهاية 2022قال خبير الأسواق العالمية، نورس حافظ، إن التباطؤ في وتيرة التضخم وفق آخر البيانات المعلنة في أميركا مقارنة بالأشهر السابقة، تؤشر إلى أن تكون القراءة ... غداء عمل
-
"كابسارك" للعربية: إطلاق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون خلال COP27يقيس تقدم تلك الدول في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية قصص اقتصادية
-
صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت على وقع صعود النفط والأسواق العالميةمؤشر السوق الأول يصعد 1.15% أسواق المال