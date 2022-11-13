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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر

المصيلحي: احتياطيات السكر تكفي 4.5 شهر والزيوت 4.8 شهر

القاهرة - رويترز
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأحد إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر.

وأضاف أن احتياطيات السكر تكفي 4.5 شهر والزيوت 4.8 شهر.

كان رئيس جهاز التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، قال إن مصر تستهدف استيراد مليون طن من القمح حتى بداية موسم التوريد المحلي العام المقبل.

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وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.

ووصف البيان الحديث عن وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق بالشائعات.

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