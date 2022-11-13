اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جيريمي هانت
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت
اقتصاد بريطانيا

وزير المالية البريطاني: مضطر لرفع الضرائب لإصلاح الاقتصاد

هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني في الميزانية

لندن – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم السبت، قوله إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل.

ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيسا للوزراء الشهر الماضي مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وأدت "ميزانية مصغرة" لتراس في سبتمبر/أيلول إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة.

إفلاس FTX يجدد الدعوات لتنظيم سوق العملات المشفرة قصص اقتصادية عملات مشفرة إفلاس FTX يجدد الدعوات لتنظيم سوق العملات المشفرة

وقال هانت في مقابلة مع صنداي تايمز "ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد وسنضع الناس في مقدمة الأيديولوجية".
وبالإضافة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب التي أجبرت تراس على الاستقالة وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام 2016.

وقالت الصحيفة إن هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية من خلال تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين.

وذكرت الصحيفة أنه يعتزم أيضا خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف وخفض حدود دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه سنويا.

وقال هانت "ما يمكنني أن أتعهد به للناس هو أنني سأكون صادقا بشأن حجم المشكلة وأن أكون منصفا في الطريقة التي أعالج بها تلك المشكلات، ونعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي الدخول الأكبر سيتحملون العبء الأكبر".

وستشمل خطة الميزانية يوم الخميس توقعات مماثلة لتلك الخاصة ببنك إنجلترا الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مواجهة البلاد ركودا طويلا في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط