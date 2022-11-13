"ديهان للكيبل" الكورية تناقش مع وزير الاستثمار تنفيذ مشاريع في السعودية

صرحت شركة ديهان للكيبل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها اجتمعت مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وناقشت معه سبل توسيع الاستثمار والعمل في السعودية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في سبل توسيع المشاريع في المملكة من ضمنها بناء شركة إنتاج كيبلات عالية الجهد تسعى الشركة الكورية لتنفيذها في السعودية.

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وتسعى شركة ديهان لبناء مصنع للكيبلات عالية الجهد بعد أن عقدت اتفاقية على إنشاء شركة مشتركة مع مجموعة الأوزيمي السعودية المتخصصة في التصميم والتوريد والتنفيذ في يونيو الماضي، وفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب السعودي الذي رأسه الوزير الفالح، والمدير التنفيذي الأعلى لـ" بي دي سي" لهيئة الكهرباء السعودية مهدي الدوسري بينما شارك عن الجانب الكوري رئيس مجموعة هوبان للإنشاءات كيم سيون -كيو ، ورئيس شركة ديهان للكيبل نا هيونغ-كيون.

وقال رئيس مجموعة هوبان للإنشاءات كيم سيون-كيو، إن شركته تدرس إمكانية الاستثمار والتعاون في مجالها المتخصص الهندسة والإنشاءات.

من جانبه، قال رئيس شركة ديهان نا هيونغ-كيون، إن "بناء مصنع في السعودية بكونه أول مصنع للشركة في الخارج لإنتاج كيبلات عالية الجهد، وله مغزى هام لتعزيز قدرات الشركة التنافسية وتمديد نشاطها في الخارج".