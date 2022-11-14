الكويت تستقطب استثمارات مباشرة بقيمة 106 ملايين دينار

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية استقطاب 106ملايين دينار كويتي (نحو 322 مليون دولار) استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2021/2022) ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 309 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، بمناسبة إصدارها التقريرها السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.

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وأوضحت أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة لافتا إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2%، وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.

وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الإلكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين إذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.

وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.