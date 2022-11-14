الكويت تستقطب استثمارات مباشرة جديدة بـ 347 مليون دولار في العام الماضي

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، استقطاب 106.1 ملايين دينار (346.7 مليون دولار) استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2021/2022) ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.309 مليار دينار (4.27 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاثنين بمناسبة إصدارها تقريرها السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022)، أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات، وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.

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وأوضحت أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة.

وأشارت إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2% وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.

وأكدت الهيئة على الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الالكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين إذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.