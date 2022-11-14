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المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس.
روسيا و أوكرانيا

شولتس: الحرب في أوكرانيا سبب التضخم وأزمة الطاقة وانتشار الجوع

أكد أن العقبات التجارية والاقتصادات غير المتكاملة تجعل العالم "مكانا أسوأ"

دبي - العربية.نت
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا هي السبب الرئيس للتضخم وأزمة الطاقة وانتشار الجوع.

وأضاف شولتس، أن الكثير من دول الآسيان تعارض الحرب في أوكرانيا وتؤيد نظام العقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أن العقبات التجارية والاقتصادات غير المتكاملة تجعل العالم "مكانا أسوأ".

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