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عقوبات روسيا (آيستوك)
صورة تعبيرية للعقوبات على روسيا (آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: سنفرض عقوبات على شبكة تساعد روسيا في شراء تكنولوجيا عسكرية

وزيرة الخزانة الأميركية أكدت أن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي إنهاء حرب أوكرانيا

واشنطن - رويترز
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وشركات، وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إن العقوبات ستستهدف 14 فردا و28 كيانا، من بينهم ميسرون ماليون، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم.

وذكرت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

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وأكدت يلين للصحافيين: "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".

إلى ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي، هو إنهاء حرب أوكرانيا، مؤكدة أن إنهاء الحرب ضرورة أخلاقية.

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