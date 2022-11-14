روسيا و أوكرانيا
واشنطن: سنفرض عقوبات على شبكة تساعد روسيا في شراء تكنولوجيا عسكرية
وزيرة الخزانة الأميركية أكدت أن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي إنهاء حرب أوكرانيا
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وشركات، وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إن العقوبات ستستهدف 14 فردا و28 كيانا، من بينهم ميسرون ماليون، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم.
مادة اعلانية
وذكرت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، اليوم الاثنين.
وأكدت يلين للصحافيين: "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".
إلى ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي، هو إنهاء حرب أوكرانيا، مؤكدة أن إنهاء الحرب ضرورة أخلاقية.
اقرأ أيضاً
-
تلاعبات واختفاء مليارات الدولارات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إفلاس FTXاجتماع طارئ في جزر البهاما قصص اقتصادية
-
الناتج المحلي في سلطنة عمان يقفز لـ 53 مليار دولار بالربع الثاني من 2022حقق نموا بالأسعار الجارية 30.4% على أساس سنوي اقتصاد
-
ذا ميرور: موكيش أمباني يتقدم بعرض لشراء ليفربول"فينواي سبورتس" اختارت غولدمان ساكس ومورغان ستانلي لتقييم العروض قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية