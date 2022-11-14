وزير المالية الفرنسي: ندفع ثمناً باهظاً لتصرفات روسيا في أوكرانيا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الإثنين، إن أوروبا وفرنسا تدفعان ثمنا باهظا لتصرفات روسيا في أوكرانيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مؤكدا أن الأولوية الاقتصادية لفرنسا هي خفضها.

وأضاف لو مير لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بداية اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، أن من المهم للولايات المتحدة وفرنسا التعاون لخفض التضخم.

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وتابع لو مير: "لذلك أعتقد فعلا أن هذه هي القضية المطروحة على الطاولة، وهي كيفية خفض أسعار الطاقة وكيفية التخلص من التضخم".

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي، هو إنهاء حرب أوكرانيا، مؤكدة أن إنهاء الحرب ضرورة أخلاقية.