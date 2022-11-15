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اقتصاد تونس ينمو 2.9% في الربع الثالث

مدعوماً بنمو قطاع الخدمات

تونس - رويترز
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قال معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بنمو قطاع الخدمات.

كان الاقتصاد قد نما بنسبة 1.7% في الفترة نفسها قبل عام.

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وكان الاقتصاد التونسي نما بمعدل 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

يُشار إلى أن البنك المركزي التونسي، قال إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر.

كما أظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2021.

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