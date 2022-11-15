الأجور تنمو في بريطانيا بأسرع وتيرة في عام مع تحسن التوظيف

نمت الأجور في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع المنتهي في سبتمبر، مع تزايد حركة التوظيف داخل الشركات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن متوسط الدخل الأسبوعي باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.7٪ عن العام الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس 2021.

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كان ذلك أقوى من معدل 5.5٪ الذي توقعه الاقتصاديون.