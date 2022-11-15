الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددًا من زعماء العالم على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي.

وانطلقت في بالي الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.

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وشملت لقاءات ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبحث قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ملفات صعبة في هذه القمة، بينها الركود الاقتصادي، وحرب أوكرانيا التي خلفت أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين.

وقالت موفدة "العربية"، فاطمة الضاوي، إن كلمة "أمن" تكررت كثيرا خلال أعمال القمة، سواء أمن غذائي أو أمن طاقة.

وأضافت أنه ربما هناك جدية كبيرة من جميع الحاضرين ليكون هناك حلول جذرية للتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

وأشارت الضاوي إلى أن الرئيس الإندونيسي، قال خلال افتتاح أعمال القمة، "إننا ندخل إلى عام 2023، وهذا العام الجديد سيكون أكثر صعوبة بسبب التحديات الجدية التي يواجهها العالم".