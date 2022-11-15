انكماش مفاجئ للاقتصاد الياباني تحت ضغط التضخم ومخاطر الركود

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، ما أدى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

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وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1%، وزيادة معدلة بنسبة 4.6% في الربع الثاني.

ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بنمو نسبته 0.3%.