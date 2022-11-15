صندوق النقد
صندوق النقد يحذر من آثار سياسات الحمائية التجارية على النمو
أكد ضرورة تسهيل حركة التجارة العالمية وإزالة الحواجز لمواجهة أزمة الغذاء والتضخم
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حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قادة مجموعة العشرين من سياسات الحمائية التجارية، مؤكدة ضرورة تسهيل حركة التجارة العالمية، وإزالة الحواجز لمواجهة أزمة الغذاء والتضخم.
كما حذرت غورغيفا من تداعيات تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية، والذي قد يؤثر سلبا على النمو بما لا يقل عن 1.5% سنويا.
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ولفتت إلى أن التكلفة ستكون أعلى بمرتين أو أكثر بالنسبة للاقتصادات المفتوحة التي تعتمد على التعاون الدولي.
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