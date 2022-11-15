عجز ميزانية تركيا يتسع للشهر الثاني.. 5 أضعاف ما سجل قبل عام

سجلت ميزانية الحكومة المركزية التركية عجزًا للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادة الإنفاق على التحويلات الجارية التي تضمنت مساعدات مالية للأسر.

كان لدى الحكومة عجز مالي شهري قدره 83.3 مليار ليرة (4.5 مليار دولار) في أكتوبر، أي ما يقرب من خمسة أضعاف العجز في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية اليوم الثلاثاء. واتسع العجز في الميزانية التركية من 78.6 مليار ليرة في سبتمبر.

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زاد الإنفاق بنسبة 134٪ على أساس سنوي في أكتوبر إلى 307.4 مليار ليرة. وتسارع الإنفاق على أجور العاملين بنسبة 100٪ إلى 63.1 مليار ليرة.

في المقابل، زادت الإيرادات الحكومية بنسبة 97٪، حيث ارتفعت إلى 224.2 مليار ليرة، وساهم فيها الدخل الضريبي بنحو 182 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية التركية بين يناير وأكتوبر 128.8 مليار ليرة.