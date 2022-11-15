فرنسا والصين تتفقان على دعم الدول الفقيرة ذات المديونية العالية

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، موضوع الدعم المالي لتنمية الاقتصادات الناشئة.

وأعرب الطرفان عن تصميمهما على المضي قدما في تنفيذ إطار عمل مشترك لدعم الدول الفقيرة ذات المديونية العالية.

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ودعا الرئيس الفرنسي، نظيره الصيني إلى جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون دعا شي إلى "إيصال رسائل إلى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لتجنّب التصعيد والعودة بجدية إلى طاولة المفاوضات".

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، إنه يجب أن "نوحد جهودنا للاستجابة لأزمات عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أشار في خطاب له أمام قادة دول مجموعة العشرين إلى ضرورة وقف أي محاولات لتسييس الطاقة والغذاء أو استخدامهما كأسلحة، في إحدى أكثر تصريحاته حدة حتى الآن بخصوص تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وشدد على أن "تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية".

وطالب الرئيس الصيني دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة.