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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
مجموعة العشرين

لافروف: الغرب يضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف لافروف، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي، إن روسيا ضامنة لاستقرار سوق الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن الأمم المتحد تعمل ما بوسعها لتسهيل تطبيق اتفاق الحبوب.

وأوضح لافروف أن هناك من يسعى لتقويض عمل مجموعة العشرين. وأكد "إنهم فشلوا في ذلك".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك الكثير من الدول لم تنضم للعقوبات ضد روسيا.

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