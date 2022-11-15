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قمة المناخ

قمة كوب27: الدول النامية والصين تسعى لإنشاء صندوق "خسائر وأضرار" جديد

لتقديم التمويل للدول التي نُكبت بالكوارث المناخية

دبي - العربية.نت
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يقترح تكتل مجموعة السبع والسبعين للدولة النامية والصين إنشاء صندوق "خسائر وأضرار" جديد لتقديم التمويل للدول التي نُكبت بالكوارث المناخية، وفقا لما أظهرته مسودة نص مقترح الدول في قمة كوب27.

ويوضح النص الذي اطلعت عليه رويترز مقترح التكتل بإنشاء صندوق جديد، مع إرساء مبادئه وسياساته التشغيلية بحلول الدورة المقبلة من محادثات المناخ في دبي عام 2023.

جدير بالذكر أن وزارة المالية البريطانية، قالت إن لندن تعتزم تقديم قروض جديدة لدعم أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث.

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وأفادت الوزارة في بيان بأن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستقدم مثل هذه القروض للبلدان منخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية.

كانت مجموعة التنسيق العربية (AGC)، قالت إن أعضاء المجموعة تعهدوا بتوفير تمويل لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول العام 2030 لمواجهة أزمة المناخ العالمية.

ويعد AGC تحالفاً استراتيجياً يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية، ويضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية.

تشمل تلك الصناديق، صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب صندوق أوبك للتنمية الدولية.

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