مصر توقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة

وقعت مصر على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، عددا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع 9 مطورين في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، إن الصندوق يمثل ذراعًا استثمارية مهمة للحكومة المصرية، حيث يتمثل دوره في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.

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وأشارت إلى أن زيادة رأس المال المرخص لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، وصولاً إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، الهدف منها أن يصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

وأضافت أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة الصندوق في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.