اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني (فرانس برس)
مجموعة العشرين

الرئيس الصيني يحذر من تحويل الغذاء والطاقة إلى "سلاح"

طالب دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة

نوسا دوا - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، من تحويل الغذاء والطاقة إلى "سلاح"، في ما يرجّح بأنه انتقاد مبطّن للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شي أمام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: "علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة"، بينما كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.

وشدد على أن "تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية".

وطالب الرئيس الصيني دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة.

مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا  اقتصاد مجموعة العشرين مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا 

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الصيني إلى جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون دعا شي إلى "إيصال رسائل إلى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لتجنّب التصعيد والعودة بجدية إلى طاولة المفاوضات".

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، إنه يجب أن "نوحد جهودنا للاستجابة لأزمات عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

وبينما لم يأت شي على ذكر النزاع مباشرة خلال اللقاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إلا أنه أشار إلى أن العالم يمر في "مرحلة اضطرابات وتحوّلات"، داعيا إلى "الانفتاح والتعاون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط