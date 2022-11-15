2.1 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الثاني من 2022

قالت وزارة الاستثمار السعودية في تقرير نُشر، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة تراجعت نحو 85% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022.

وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الربع الثاني هذا العام انخفاضا من 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2021.

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وباستثناء إغلاق صفقة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في الربع الأول من 2021، يكون الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نما 46.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وفق رويترز.

كانت وزارة الاستثمار السعودية قالت إن الاستثمار الأجنبي المباشر نما في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 7.4 مليار ريال ‬‬أو ما يعادل 1.97 مليار دولار.

وأضافت الوزارة "تألقت المملكة في المؤشرات العالمية وحصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد؛ مما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية".

وأشارت إلى أن المملكة تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر؛ لتحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.