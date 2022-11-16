إطلاق تطبيق خاص لاستيراد سيارات المصريين في الخارج.. تعرف على طريقة التسجيل

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن إطلاق تطبيق لتسجيل سيارات المصريين في الخارج، موضحة أن التطبيق الجديد يستهدف تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم.

وأكدت جندي، أن البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتياً وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات.

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وقالت إنه يمكن التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أن التسجيل سيكون متاحاً عبر التطبيق على الهواتف المحمولة سواء العاملة بنظام "أندرويد" أو "آي أو إس" ، وبناء عليه يمكن تحميله من متجر "غوغل بلاي" على الرابط: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.ec)، أو "آب ستور" من خلال الرابط: (https://apps.apple.com/eg/app).

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.