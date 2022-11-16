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مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تكشف انقساما دوليا حول الأزمة الأوكرانية
مجموعة العشرين

إعلان قمة العشرين: الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي

أكد أن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب

دبي - العربية.نت
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أكد إعلان قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في إندونيسا، اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

وقال إن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب، مؤكدا مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية.

ورحب إعلان القمة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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