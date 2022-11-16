إعلان قمة العشرين: الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي

أكد إعلان قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في إندونيسا، اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

وقال إن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب، مؤكدا مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية.

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ورحب إعلان القمة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.