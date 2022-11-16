التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 41 عاماً.. فاق التوقعات

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1%، خلال أكتوبر، ارتفاعاً من 10.1% في سبتمبر، ليفوق بذلك التوقعات.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 10.7%.

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وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع معدل منذ العام 1977، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاء.

تفاعلاً مع البيانات الجديدة، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة لقرارات "صعبة لكنها ضرورية" لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف هانت في بيان قبيل الإعلان عن ميزانيته المقبلة يوم غد الخميس: "من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستهدف، من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة".

وتابع: "هذا يتطلب بعض القرارات الصعبة لكنها ضرورية، بشأن الضرائب والإنفاق للمساعدة في تحقيق التوازن".