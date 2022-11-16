"السلع التموينية" المصرية تجري محادثات خاصة مع تجار لشراء قمح
في ظل الاعتماد على المشتريات الخاصة
قال تجار لوكالة "رويترز" إن من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تجري محادثات خاصة مع تجار اليوم الأربعاء لشراء قمح.
وألغت مصر أحدث مناقصة لشراء قمح، واشترت 280 ألف طن من القمح الروسي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
واعتمدت مصر في الآونة الأخيرة على المشتريات الخاصة.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أكد أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الحكومية الرسمية ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المعكرونة خلال الفترة القادمة.
وقال الوزير إنه وجه بإتاحه شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
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