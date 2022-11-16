روسيا تدخل ركود اقتصادي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي 4% في الربع الثالث

دخلت روسيا رسميا مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الثالث، وفق تقييم أولي نشرته الأربعاء وكالة الإحصاء "روستات".

يأتي ذلك بعدما سجلت في الربع الثاني تراجعا بنسبة 4.1%، ويعود الانخفاض إلى حد كبير لآثار العقوبات الغربية الشديدة التي فرضت في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، وفق وكالة فرانس برس.

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وفي نهاية أكتوبر 2022، أبقى البنك المركزي الروسي، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وللمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وبعد مواجهة روسيا عقوبات غربية بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9.5% إلى 20% في محاولة لمواجهة التضخم، وفق وكالة فرانس برس.