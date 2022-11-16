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ريشي سوناك(فرانس برس)
ريشي سوناك(فرانس برس)
مجموعة العشرين

سوناك: استمرار الحرب في أوكرانيا يعني دفع العالم إلى الركود الاقتصادي

قال إن بوتين هو المسؤول عن أزمتي الغذاء والطاقة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني دفع العالم إلى الركود الاقتصادي.

وأضاف سوناك خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي أنه ما من دولة بمفردها قادرة على تقويض الاقتصاد العالمي.

"سنعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وبوتين هو المسؤول عن أزمتي الغذاء والطاقة، بحسب سوناك.

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وحول ارتفاع مستويات التضخم قال سوناك إن دول مجموعة العشرين تعمل جاهدة لخفض الأسعار ومعدلات التضخم.

وأشار "سوناك" إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل تهديدا لنا ولحلفائنا وللاقتصاد العالمي.

وكشف عن أن روسيا أطلقت أكثر من 80 صاروخا على البنية التحتية الأوكرانية أمس.

وأوضح أن سقوط صاروخ في بولندا لم يكن يحدث لولا استمرار الحرب الروسية، مؤكداً على أنه تم الاتفاق مع حلفائنا على ضرورة دعم التحقيقات حول حادثة سقوط صاروخ ببولندا.

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