مصادر: اتفاقيات مرتقبة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات كورية لإنتاج الهيدروجين

أفادت مصادر لصحيفة Maeil Business الكورية، بأنه تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سيول يوم غد، من المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركات كورية بما فيها Korea Electric Power وSamsung C&T وPosco Holdings وKorea Southern Power وKorea National Oil مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتركز الاتفاقية على بناء مصانع للهيدروجين والأمونيا الخضراء في مدينة نيوم، بحسب ما ذكرته المصادر.

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وسيبلغ إنتاج المشروع من الهيدروجين 1.2 مليون طن سنويا ما بين عامي 2025 و 2029.