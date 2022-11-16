نمو التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين 20.9% بين يناير وأغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين بواقع 20.9% على أساس سنوي في الشهور الثمانية الأولى من العام.

قال الجهاز في بيان إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة سجل 60.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقابل 50.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2021.

مادة اعلانية

وزادت قيمة صادرات البلاد إلى دول المجموعة بنسبة 42.9% على أساس سنوي إلى 17.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة مع 12.6 مليار دولار قبل عام.

أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات من دول المجموعة بلغت 42.9 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2022، مقابل 37.8 مليار دولار قبل عام، بنسبة ارتفاع 13.6%.

وجاءت تركيا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين الأكثر استيراداً من مصر خلال تلك الفترة، إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، ثم جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بتسجيل 1.7 مليار دولار، والسعودية بـ 1.6 مليار دولار.

وتصدرت الصين دول المجموعة من حيث التصدير لمصر في تلك الفترة بواردات لمصر بلغت 9.9 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بتسجيل 5.8 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بـ 5 مليارات دولار.