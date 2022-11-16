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الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بمدينة بالي 2022
الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بمدينة بالي 2022
مجموعة العشرين

ولي العهد السعودي: نأمل أن تعزز قرارات قمة الـ20 معدلات النمو الاقتصادي العالمي

دبي - العربية.نت
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أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن آماله بأن تعزز قرارات قمة العشرين معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي بيانها الختامي، قال زعماء مجموعة العشرين اليوم الأربعاء إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من "التداعيات عبر الدول"، وفقا لما تضمنه البيان الختامي المشترك للقمة.

وقال الأمير محمد بن سلمان "نأمل أن تسهم قرارات قمة العشرين عن دعم التعاون بين دول المجموعة.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددًا من زعماء العالم على هامش قمة العشرين اقتصاد مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددًا من زعماء العالم على هامش قمة العشرين

وفي إعلان للزعماء، أكد أعضاء مجموعة العشرين مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن "أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير" هذا العام.

وقال البيان: "البنوك المركزية لمجموعة العشرين... تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات".

وأضاف البيان أن البنوك المركزية ستضع في اعتبارها أيضا الحاجة إلى الحد من التداعيات، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد على أسواقها.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد التقى عددًا من زعماء العالم على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي.

وشملت لقاءات ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعددا من الزعماء والقادة.

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