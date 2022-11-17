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نفط وغاز

سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار وقود المركبات حتى نهاية 2023

التثبيت سيكون وفقا لأسعار أكتوبر 2021 كحد أعلى

دبي - العربية.نت
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وجه سلطان عمان السلطان، هيثم بن طارق، اليوم الخميس بتثبيت أسعار وقود المركبات في البلاد حتى نهاية 2023.

وقال التلفزيون العماني إن التثبيت سيكون وفقا لأسعار أكتوبر/تشرين الأول 2021 كحد أعلى، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان، كشفت عن انخفاض إنتاج المصافي في السلطنة بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 11.9%، حيث بلغ إنتاج وقود السيارات (91) 7.054 مليون برميل، ووقود السيارات (95) 9.3 مليون برميل، فيما بلغ إنتاج الديزل 25.2 مليون برميل، كما انخفض إنتاج وقود الطائرات إلى 5.886 مليون برميل، وغاز البترول المسال إلى 4.537 مليون برميل.

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وأوضحت البيانات أن إجمالي مبيعات وقود السيارات (91) 5.8 مليون برميل، ومبيعات وقود السيارات (95) 8.2 مليون برميل، أما وقود الطائرات فقد بيع منه 1.390 مليون برميل، ووصلت مبيعات غاز البترول المسال إلى أكثر من مليوني برميل.

وقد تم تصدير 2.7 مليون برميل من وقود السيارات من النوع العادي (91)، و1.2 مليون برميل من وقود السيارات من النوع الممتاز (95)، و15.3 مليون برميل من الديزل، و4.6 مليون برميل من قود الطائرات، و2.7 مليون برميل من غاز البترول المسال

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