ولي العهد السعودي: نأمل توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية، بمجال الطاقة وصناعات الدفاع وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته سيول، اليوم الخميس: "نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية".

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وتابع ولي العهد السعودي، أن المملكة تسعى أيضا للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون، كما تسعى للتعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.

من جهته، أكد رئيس كوريا الجنوبية، أن السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة. مضيفا "نتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع نيوم والصناعات الدفاعية".

وصباح اليوم الخميس، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه سيتم توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وأكد الفالح، خلال حديث مع قناة "العربية"، أن مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم، "يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار".

وقال وزير الاستثمار السعودي، إن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيول، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس.

وتعد كوريا، المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي تشمل عدداً من الدول، يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.