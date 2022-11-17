"كاوست" و"أفيردا" تتعاونان لتقديم حلول الإدارة المستدامة للنفايات في السعودية

وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، عقداً مع شركة "أفيردا" لإعادة تدوير النفايات، لبناء مرفق وخدمات إدارة النفايات المستدامة داخل الحرم الجامعي لمدة 10 سنوات.

وبحسب بيان اليوم، فإن العقد الجديد يهدف إلى تصفير النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة في الجامعة بحلول عام 2025، وستدير "أفيردا" جميع العمليات من معالجة النفايات الصلبة والخطرة، إلى إعادة التدوير والفرز ونقل النفايات والتخلص منها.

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وسيدعم عقد كاوست الجديد مع أفيردا، إعادة تدوير واستعادة 100% من المنتجات الثانوية للنفايات البلدية التي لا يمكن تجنبها من خلال تطوير مرفق سريع ومتكامل لاستعادة المواد وإتمام عمليات جمع وفرز وتجميع النفايات بخطوة واحدة. وسيدعم ذلك أسطولًا كهربائيًا بالكامل من مركبات جمع النفايات.

قال نائب الرئيس لإدارة المرافق في "كاوست" ماثيو إيرلي: "نفخر في كاوست بمواصلة علاقتنا المتميزة مع أفيردا في هذه الرحلة التحويلية الخالية من النفايات، إن المسعى العام لإدارة النفايات - بدءًا من المرفق الذي سيتم فيه فرز النفايات إلى مسارات إعادة التدوير المختلفة، إلى أسطول التجميع الكهربائي بالكامل - سيسمح لكاوست بتحقيق هدفها المتمثل في تصفير نفاياتها بحلول عام 2025، ودعم مسعى المملكة العربية السعودية في جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على البيئة والمساهمة في تحسين جودة الحياة".

وعلق رئيس قسم النمو في "أفيردا" مازن شيباكلو، على هذه الخطوة قائلاً: "الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من حرم كاوست، وقد قدمت أفيردا لأكثر من عقد من الزمان خدمة نموذجية لإدارة النفايات المستدامة في الجامعة، والتي تطورت بتطور مجتمع كاوست ونموه وتفاعله، ويسعدنا أن نساهم في مساعدة الجامعة في المرحلة التالية من رحلة الاستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات وتحقيق صفر نفايات إلى المكبات".

يشار إلى أن أفيردا عملت مع كاوست منذ عام 2015 لتصميم وتقديم خدمة إدارة النفايات المتكاملة لمرافق الحرم الجامعي والأحياء السكنية التي تتوافق مع احتياجات الجامعة وأهدافها المستدامة، وخلال هذه المدة، تمت إعادة تدوير أكثر من 3500 طن من النفايات، بما في ذلك 1332 طنًا من ورق الكرتون المقوى، و227 طنًا من الورق، و357 طنًا من البلاستيك، و614 طنًا من المعادن و243000 لتر من الزيوت المختلفة.