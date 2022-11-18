اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
5555
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة. (فرانس برس)
اقتصاد

قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تبدأ أعمالها في بانكوك

على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصُل إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

بانكوك - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) أعمالها في بانكوك، اليوم الجمعة، على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصُل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.

وتهيمن على برنامجهم العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا الذي تستنكره دول الجنوب من دون أن تذهب إلى حد إدانة الغزو الروسي، ومسائل الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات الإطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشمالية، فضلا عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

بثالث محطة في جولته.. ولي العهد السعودي يجري مباحثات في تايلاند السعودية اقتصاد السعودية بثالث محطة في جولته.. ولي العهد السعودي يجري مباحثات في تايلاند

وقبل بدء القمة مباشرة، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا آخر يبدو أنه سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

وكان كيشيدا أثار الخميس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ "مخاوفه الجدية" بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي، حيث تشكو طوكيو بانتظام من نشاط بكين حول جزر سينكاكو.

وشدد الزعيم الصيني من جهته على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "ليست حديقة لأحد"، في تصريحات مكتوبة أدلى بها خلال قمة اقتصادية على هامش مؤتمر (أبيك)، في إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة التي يتسع نفوذها في المنطقة.

في بانكوك، حيث يتواصل الماراثون الدبلوماسي الذي بدأ مع مجموعة العشرين، يتصدر شي جينبينغ المشهد في غياب نظيره الأميركي جو بايدن الذي بقي في واشنطن لحضور زفاف حفيدته وتُمثّله نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وعند بدء الحوار، تحدث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا عن المناخ، قائلا "يجب أن نتعاون للحد من آثار (تغير المناخ) وحماية عالمنا.. لا يمكننا أن نحيا مثلما كنا نعيش في الماضي".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال القمة إلى رفض "الهيمنة" و"المواجهة"، مشددا على "الاستقرار" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ماكرون: "نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة.. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط