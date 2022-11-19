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تحديد عطلة القطاع الخاص في الإمارات بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 2022 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة "يوم الشهيد" واليوم الوطني الـ51 ".

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

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