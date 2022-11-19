نائب وزير النقل السعودي: طرح مطار القصيم للتخصيص قريبا

قال نائب وزير النقل السعودي رميح الرميح، إن المملكة تسعى لإنشاء 59 منطقة لوجستية منها واحدة في القصيم، كما تخطط لطرح مطار القصيم للتخصيص قريبا.

وأوضح "الرميح" خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار بالقصيم، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لها دور رئيسي في تحقيق مستهدفات مختلف القطاعات في شتى المجالات.

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ويرى الرميح أن النقل والخدمات اللوجستية ممكن رئيسي لقطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار والتعدين، لذا من المهم توفير وسائل نقل بكفاءة وسلامة وجودة عالية.

وأفاد بأن أن النقل الجوي ضمن مستهدفات الاستراتيجية وسيتضاعف أكثر من 3 مرات بحلول عام 2030، مشيرا إلى خطط التوسع في المطارات بما فيها مطار القصيم.