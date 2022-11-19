وزير الاقتصاد: تونس تعرض مشاريع بقيمة 3.2 مليار دولار لشركاء دوليين

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، السبت، في قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إن بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار).

ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك أن سعيد وقع أيضا على هامش القمة الفرنكوفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية، بحسب وكالة "رويترز".

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والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرانكفونية، الذين يجتمعون في جزيرة جربة يومي السبت والأحد.