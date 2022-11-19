وزير المالية السعودي يصدر تعديلا على استقطاعات ضريبة الدخل لخدمات الاتصال الدولية

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان بتعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتي تنظم استقطاعات ضريبة الدخل لخدمات الاتصال الدولية.

وأوضح قرار وزير المالية رقم "484"، أنه تم تعديل الفقرة (5) من المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها.

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ونصت التعديلات على أنه: "يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي".

ونص القرار بأنه سيسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.