احتياطي الكويت النقدي يتراجع إلى 12.2 مليار دينار بنهاية أكتوبر

تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.86% على أساس شهري، ليصل إلى مستوى 12.18 مليار دينار مقارنة بنحو 12.41 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

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وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.479 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.179 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 268.5 مليون دينار، نقلاً عن صحيفة "الأنباء"، الكويتية.

بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي نحو 1.991 مليار دينار بارتفاع قدره 14 مليون دينار وبنسبة 0.7% عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.977 مليار دينار، مقسمة إلى 1.960 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية، وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.026 مليون دينار.

فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينار خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 1.142 مليار دينار مقارنة بـ 1.137 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية أكتوبر الى 636.86 مليون دينار مقارنة 633.19 مليون دينار في سبتمبر الماضي، وارتفعت ايضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أكتوبر الماضي 106.89 مليون دينار في مقارنة بـ 100.26 مليون دينار في سبتمبر الماضي.