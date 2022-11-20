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فرانس تيمرمانس
المبعوث الأوروبي للمناخ فرانس تيمرمانس
قمة المناخ

المبعوث الأوروبي للمناخ: هناك قلق تجاه خطط التحول للطاقة النظيفة

قال إن اتفاق كوب 27 ليس كافياً لمواجهة تحديات المناخ

دبي - العربية.نت
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قال المبعوث الأوروبي للمناخ فرانس تيمرمانس، اليوم الأحد، إن اتفاق كوب 27 ليس كافيا لمواجهة تحديات المناخ.

وأضاف المبعوث الأوروبي للمناخ، أن هناك قلقا تجاه خطط التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح أن الكثير من الأطراف ليست مستعدة لتقديم تنازلات وتنفيذ التزاماتها.

مؤتمر المناخ يوافق على إقامة صندوق للخسائر والأضرار اقتصاد قمة المناخ مؤتمر المناخ يوافق على إقامة صندوق للخسائر والأضرار

أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) إعلانا ختاميا صباح اليوم الأحد، يحث على خفض "سريع" لانبعاثات غازات الدفيئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

واعتمد إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية اللاحقة بالدول "الضعيفة جدا"، في قرار اعتبره مروّجوه "تاريخيا".

وجاء القرار بالإجماع خلال جلسة عامة ختامية وسط التصفيق بعد أسبوعين من مفاوضات شاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

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