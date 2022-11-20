رغم أزمة أوكرانيا.. واردات مصر من القمح تقفز 79% في أغسطس

على الرغم من تأثر الإمدادات العالمية بالحرب الروسية في أوكرانيا، كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع واردات مصر من القمح خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 79%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد صعدت واردات مصر من القمح خلال شهر أغسطس الماضي إلى نحو 444.556 مليون دولار، مقارنة بنحو 248.319 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 196.237 مليون دولار.

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وكانت بيانات جهاز الإحصاء، قد كشفت أن الواردات المصرية من القمح شهدت تراجعا في شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 56.225 مليون دولار، مقارنة بنحو 88.413 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 32.188 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 36.4%.

وشهدت واردات القمح تبايناً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجلت واردات القمح انخفاضاً خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 175.931 مليون دولار، مقارنة بنحو 341.102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 165.171 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 48.4%.

وخلال شهر مارس الماضي، سجلت واردات مصر من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 317 مليون دولار خلال شهر مارس من العام 2021، بانخفاض بلغت قيمته 6.2 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 2%.